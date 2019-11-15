Dünya Prematüre Günü kutlandı

Hastane bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Mustafa Karadeniz, Bülent Ecevit üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Cumhur Aydemir, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaloğlu, Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr. Pınar Menderes Turhan, Hastane Müdürü Rüştü Moğul, hastane çalışanlarının yanı sıra Prematüre bebekler ve aileleri katıldılar.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Mustafa Karadeniz şöyle dedi:

“Hastanemizde bu yıl Prematüre gününü beşinci kez kutlamaktayız. Ülkemizde bu bebeklerin sorunlarıyla ilgili farkındalığı artırmak ve Prematüre bebeklerin yaşam hakkına dikkat çekmek amacıyla etkinlikleri düzenlemekteyiz. Bu etkinlikler sadece doktorlarla hemşireleri değil, Prematüre doğan bebekleri, Prematüre doğup büyümüş çocukları ve ailelerini de bir araya getirmektedir. Ayrıca Prematüre bebeklerin bakımı ile ilgili hastanemiz Yenidoğan yoğun bakım servisi hemşireleri, çocuk doktorları ve sevk ettiğimiz hastaları her zaman kabul eden Prof. Dr. Cumhur Aydemir hocamıza da teşekkür etmek istiyorum.”