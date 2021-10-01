İhlas Haber Ajansı

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Dünya Şampiyonu olmak isteyen sporcu sahipsiz kaldı

Zonguldak’ ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Şampiyon sporcu Sudenur Basancı 5 Kasım’ da Sırbistan-Karadağ’da Avrupa Kickboks Şampiyonası’ nda mücadele verecek.

Zonguldak' ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Şampiyon sporcu Sudenur Basancı 5 Kasım' da Sırbistan-Karadağ'da Avrupa Kickboks Şampiyonası' nda mücadele verecek.


Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olan Sude Nur Basancı, Avrupa Kickboks Şampiyanasi sonrasında 4 Aralık' ta Thaıland Bangkok Muaythai Dünya Şampiyonası' na gidecek. Basancı, hedeflerine ulaşabilmek için zorlu bir mücadeleden geçtiğini, sahipsiz şampiyon olarak madalya koleksiyonuna Dünya ve Avrupa Şampiyonluğunu eklemek istediğini söyledi.


Antrenörü Cemal Kocabaş; “Defalarca gündeme geldi ama Zonguldak ve genelinden malesef genç, yetenekli, geleceğin Dünya Şampiyonu olabilecek sporcu kızımıza sponsorluk yapacak kimseyi bulamadık” diye sitemde bulundu.

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