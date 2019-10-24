Dünya şampiyonu Yeşilay için Zonguldak'a geliyor

Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu Tolga Murat Balıkçı Yeşil sahne söyleşileri kapsamında Zonguldak'a geliyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanlığı ve Bülent Ecevit Üniversitesi Genç Yeşilay topluluğu ile birlikte organize edilen etkinlik 25 Ekim 2019 Cuma Günü saat 10:30'da Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanı Uzm. Dr. Fatih Akca; “Yeşil Sahne söyleşileri; yaşamlarıyla örnek, deneyimleriyle gençlere yol gösterecek olan medya, sanat ve spor alanında ünlü isimleri gençlerle buluşturuyor. Alanında başarılı isimlerin konuk edildiği Yeşil Sahne söyleşilerinde bağımlılıkların başarı üzerine olumsuz etkilerinin yanında, başarıya giden yoldaki hayat hikayeleri ile gençlere ışık tutacak örnek şahsiyet Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu Tolga Murat Balıkçı'yı ilimizde konuk edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm halkımız davetlidir ”dedi.