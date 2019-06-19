Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı Gümeli Porsuğu 4115 yaşında

Zonguldak'ın, Alaplı İlçesinin Gümeli'de beldesindeki Tabiat Anıtı içerisinde bulunan ve bronz çağından günümüze kadar asırlara meydan okuyarak hayatta kalmayı başaran “Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı” unvanına sahip Gümeli Porsuğu bugün 4115 yaşına ulaştı.

Bilimsel adı Taxus Baccata olan Gümeli Porsuğu, dünyada bugüne kadar tespit edilmiş, yaşayan en yaşlı 5 ağaçtan biri olup, Türkiye'nin bilinen en yaşlı ağacı olarak yer alıyor.

Varlığı dışında, kendisini bunca yıl nasıl koruduğu merak konusu olan Gümeli Porsuğu oldukça ilginç bir karakteristik yapıya sahip. Yapılan araştırmalar neticesinde, Gümeli Porsuğu'nun doğa olaylarına karşı kendisini onlarca yıl uyku evresine alarak zorlu yaşam koşullarına karşı mücadele verdiği ve bu savunma mekanizması sayesinde günümüze kadar ulaştığı öngörülüyor.

Uzun ömürlü olması, güçlü sürgün verme yeteneği sayesinde yeni gövdeler oluşturması nedeniyle varlıklarına tanıklık ettiği medeniyetler tarafından, ölümsüzlük, yeniden doğuş ve başkalaşım sembolü olarak kabul görüyor.

Boyu 25,5 metre ve Çevresi 7,7 metre olan Gümeli Porsuğu, halen diri ve sağlıklı olup 4000 yıl daha yaşayacağı ümit ediliyor. Yaşam süresinin çok kısa bir dilimine şahitlik edilen 4115 yaşındaki Gümeli Porsuğu'nun önümüzdeki nesiller için de birçok hikayesi olacağı düşünülüyor.

Tarih sayfalarının değişmesiyle kaderi de değişen ve her medeniyetle yeni bir yolculuk yaşayan Gümeli Porsuğu, günümüzdeki keşfinden sonra da yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Doğa yolcularının gölgesinde soluklandığı, devasa gövdesi ile kucaklaştığı Gümeli Porsuğu, aynı zamanda Mozaik Sanatçısı Meyçem Ezengin'in de sanatına konu oldu.

Sanatçı Meyçem Ezengin, İstanbul'da bulunan atölyesinde 10 aylık bir sürede gece gündüz çalışarak Gümeli Porsuğu temalı bir esere imza attı. Opak cam kullanılarak cam mozaik tekniği ile 24 plaka halinde yapılan “Gümeli Porsuğu” eseri Zonguldak'ta bir araya getirildi.

Toplamda 25 metre kare büyüklüğünde olan mozaik eser, Zonguldak Valiliği duvarında yerini alarak adeta şehrin simgesi haline geldi. Eserin 21 Haziran Cuma günü 10.30'da yapılacak açılış törenine tüm Zonguldak halkı davet edildi.