Dünyayı dolaşan İngiliz Sörfçü'den, Başkan Posbıyık'a ziyaret

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık Rüzgâr sörfüyle dünyayı dolaşan İngiliz sörfçü Jonathan Dunnett'ı ağırladı.

Rüzgar sörfüyle dünyayı dolaşan İngiliz sörfçü Jonathan Dunnett Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti. Tüm dünyaya Barış ve Dostluk mesajı vermek adına Norveç'ten yola çıkarak Avrupa kıtası kıyılarını sadece rüzgârı kullanarak dolaşan ve geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul boğazını geçen Dunnett, bugünde Kdz. Ereğli'ye ulaşan İngiliz sörfçü Başkan Posbıyık'ın Sevgi Barış Dostluk sloganını daha önce duyduğunu ve Kdz. Ereğli'de olmaktan mutlu olduğunu belirtti. İngiliz sörfçü Jonathan Dunnett, Başkan Posbıyık'a görevinde başarı diledi. Dunnett, “Sloganı Sevgi, Barış, Dostluk olan şahsınızın başarılarını daha önce duydum. Sizlerin daha güzel başarılara imza atacağınıza inancım tamdır” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Posbıyık ise konuşmasında, “Yaptığınız iş cesaret isteyen bir iş. Özetle denizlerin kahramanı olmanın yanında, vermek istediğiniz barış ve dostluk mesajınız son derece önemli. Sizi kutluyor, tekrar Ereğli'ye bekliyorum” dedi.

Ziyarette Amatör Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kdz.Ereğli Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Metin Akman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr.Eylem Ertuğrul ile Sezai Çimenoğlu'da yer aldı.