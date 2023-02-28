İhlas Haber Ajansı

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Dur ihtarına uymadı, ekipler yakaladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul yol ayrımı istikametinden Devrek yol ayrımı istikametine seyir halindeki 06 MAJ 05 otomobil tali yola dönmek istediği sırada 67 LL 809 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken olay yerine vatandaşlar tarafından sağlık ekibi istendi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahalesini yaptıktan ambulansa Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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