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Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde denetimlerde "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, trafik polislerince yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denetimlerde "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, trafik polislerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Meydanbaşı Caddesi'nde trafik polislerinin yaptığı denetimlerde "dur" ihtarına uymayan Y.İ.B. isimli ehliyetsiz sürücü polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan Y.İ.B'ye dur ihtarına uymamaktan ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 9 bin 141 TL ceza yazıldı. Araç sahibi aracını alarak olay yerinden ayrıldı.

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