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Düşüp yaralanan genç kız ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kayalıklarda yürürken düşüp yaralanan genç kız polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kayalıklarda yürürken düşüp yaralanan genç kız polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.


Olay Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı Alemdar Gemisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sahilde kayalıklarda yürüdüğü sırada düşen genç kızın intihar edeceğini düşünen vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç kızın bir süredir dışarı çıkmadığını ve dengesini kaybederek düştüğünü bilgisine ulaştı. Genç kız haber vermesi üzerine olay yerine gelen annesi ile birlikte olay yerinden ayrıldı.

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