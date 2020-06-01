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Duvara çarpan otomobilin ön kısmı parçalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkarak duvara çarpan otomobilin ön kısmı hurdaya döndü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkarak duvara çarpan otomobilin ön kısmı hurdaya döndü.


Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Gülüç beldesinde meydana geldi. Melik Ş. (21) idaresindeki 41 DE 464 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Kaza yapan araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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