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Düzenek kurup LPG pompasıyla mutfak tüpü doldurdular

Zonguldak’ta bir akaryakıt istasyonunda LPG pompasıyla mutfak tüpünün doldurulduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ta bir akaryakıt istasyonunda LPG pompasıyla mutfak tüpünün doldurulduğu ortaya çıktı. Suçüstü yakalanan şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, D.P. isimli akaryakıt istasyonunda oto LPG pompasında mutfak tüpüne dolum yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.


Akaryakıt istasyonunda yapılan denetimle, şüpheliler LPG pompasından mutfak tüpüne dolum yapıldığı sırada suçüstü yakalandı. Akaryakıt istasyonu ile ilgili tutanak tutularak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) gönderildi.

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