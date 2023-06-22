Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik uygulamada 761 kişi sorgulandı

Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamasında 761 kişi sorgulandı. 56 umuma açık eğlence ve dinlenme yeri, 33 metruk bina ve 6 terminal 42 ekip ve 126 personelle kontrol edildi. Emniyet Müdürlüğünce "Düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri, yol kontrol ve denetim uygulamalarına aralıksız devam edileceği ifade edildi.