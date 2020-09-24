E- Sınav artık Kdz. Ereğli'de yapılabilecek

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'un İlçede MEB-E Sınav Merkezi oluşturulması yönündeki girişimleri meyvesini verdi. Bundan sonra Sürücü Adayları ile Ustalık ve Kalfalık sınavlarına girecek olan vatandaşlar, Zonguldak'a gitmek zorunda kalmayacak.

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, bir süredir E-Sınav Merkezi konusunda sürdürdüğü çalışmaların olumlu sonuçlandığını bildirdi. Bozkurt, Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi'nde oluşturulan E-Sınav Merkezi'nin bugünden itibaren hizmete girdiğini müjdeledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bozkurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sürücü adayları E-Sınavları ile Ustalık ve Kalfalık E-Sınavları için İlçemizde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi'nde oluşturulan E- Sınav Merkezi bugün itibariyle hizmete girmiştir. Merkezin açılmasıyla birlikte,her yıl Ereğli ve Alaplı ilçelerimizde Ehliyet Sınavları ile Ustalık ve Kalfalık E-Sınavlarına girmek için Zonguldak'ta bulunan E-Sınav Merkezine gitmek zorunda kalan yaklaşık 5 bin kişi, E-Sınav hizmetini ilçemizde alacaktır. Adaylar, E-Sınav uygulaması sayesinde, randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek ve sınav bitiminde sonuçlarını hemen öğrenebileceklerdir. E-Sınav Merkezimiz, ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Bu vesileyle ilçemizde sınava girecek sürücü, usta ve kalfa adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.”