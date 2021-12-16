E-sınav merkezi hizmet için hazır

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Gemiciler Ortaokulu ek binasına e-sınav merkezi yapıldı.

Gemiciler Ortaokulu ek binasında 22+1 bilgisayardan oluşan e-sınav merkezi hizmete alındı. Ocak-2022 ayından itibaren merkez de MTSK, Açık Lise, Kalfalık vb. sınavlar yapılmaya başlanacaktır. E-sınav merkezinde uygulama ve izleme sorumlusu ihtiyacını karşılamak amacıyla 60 öğretmene 18 saatlik kurs verilerek gerçekleştirilmiştir.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, e-Sınav merkezinin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.