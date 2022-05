e-Twinning projesiyle kodlamanın önemine dikkat çektiler

Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bilişim Teknolojileri öğretmeni Nihal Yılmaz Tosun'un katılımcısı olduğu "We Are Coding With Scratch" eTwinning projesi ile kodlamanın ve üretmenin önemine, uluslararası iletişime dikkat çektiler.

Bu projede Türkiye(7) ve İspanya'dan (1) toplam 8 farklı okulun öğrenciyle birlikte çalıştılar. 23 Nisan Ortaokulu Samsun/Türkiye, Ayşe Hüseyin Özkan İmam Hatip Ortaokulu Konya/Türkiye, Payas Yunus Emre Ortaokulu Hatay/Türkiye, San Felix Ikastola Ortuella/Spain, Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu Çorum/Türkiye, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Zonguldak/Türkiye ve Yunus Emre Ortaokulu Çankırı/Türkiye okullarından proje danışman öğretmenleri rehberliğinde projelere katılan öğrenciler kodlama dünyasına adım attılar.

Projeye katılan öğrenciler Scratch ile kendi oyunlarını, animasyonlarını yaptılar. Projede öğrenciler Scratch arayüzünü ve kullanımını, kod bloklarıyla algoritma oluşturmayı çeşitli etkinliklerle öğrendiler. Öğrenciler Scratch ile kod yazmanın yanında, çeşitli web 2.0 araçlarını öğrenme ve kullanma imkânına da sahip oldular. Projenin her aşamasında hem eğlendiler hem öğrendiler.