E-twinning Zeka Oyunları projesinin açılışı yapıldı

Ereğli'den ise 6 okulun katılımıyla gerçekleştirilen “Özgüvenli Nesiller İçin Tasarla ve Oyna” proje sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli'den 6 okulun Türkiye'den ise 16 okulun katılımı ile gerçekleştirilen “Özgüvenli Nesiller İçin Tasarla ve Oyna” eTwinning Zeka Oyunları proje sergisinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi Osman Zeki Oral Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergi açılışına Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erkan Bülbül, daire ve okul müdürleri, öğretmenler öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından projede görev alan Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz öğretmenlerinde Sultan Çivici ile birlikte koordinatör görevini üstlenen Kurtlar İlkokulu'ndan Koordinatör Öğretmen Gültekin Tepecik, sunum konuşmasında proje sürecinde sınıflar ve okullar arasında internet üzerinden canlı bağlantı ile turnuvalar düzenleyip oyunlar oynadıklarını belirtti. Koordinatör Tepecik konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Çocuklar oyunlara o kadar hâkim oldular ki zamanla bizi bile yenmeye başladılar. Velilerimizi de sınıflara davet edip turnuvalara onları da kattık. Birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadık. Oyunlar çocuklarımızın düşünme yeteneğini, dikkat becerisini, zamanı iyi kullanmayı, çabuk düşünebilmeyi ve olaylara farklı yönleriyle bakabilme yeteneklerini geliştirmesini kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi ve kazananı kutlamayı öğretmesini sağlar. Bizler de projemizde öğrencilerimizin zekâ oyunlarını hem oynamalarını, hem de velileriyle birlikte kendi zeka oyunlarını yapmalarını hedefledik. Tableti, telefonu bırakıp kendi oyunlarını kendilerinin yapmalarını, oynamalarını ve çocuklarıyla birlikte güzel zaman geçirmelerini amaçladık, başarılı olduğumuzu da düşünüyorum”

“Bu proje çok önemli”

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise konuşmasında gerçekleştirilen projenin çok önemli olduğunu belirtt. Çorumluoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bu proje önemli. Özellikle özgüven anlamında Ereğli'deki çocuklarımızı başarılı buluyorum. Kırsaldaki okullarımız bu konuda biraz daha eksik gözükür ama Ereğli'de kırsaldaki çocukları da başarılı gördüm. Bu projede dikkat çeken bir özellik daha var. Altı okulumuz bu projeyi birlikte yürüttüler. Genelde bizim mizacımız işbirliği yapmaya pek fazla müsait değildir. Biz oyunu da ayrı oynarız, iki okul bir araya geldiğinde sıkıntılar olur. Altı okulun işbirliği içinde bir örnek çıkartmasını taktire şayan görüyorum. Bizim kültürümüzden gelen oyunlarımız var. Bunları unuttuk veya bunlar bize unutturuldu. Mangala bilinenin aksine bizim oyunumuzdur. Ben de çocuğumla mangala oynarken öğrendim. Strateji, düşünce anlamında çok güzel bir oyundur. Burada sağolsun Milli Eğitim Müdürümüz ve Endüstri Meslek Müdürümüzün katkılarıyla gezegenler oyununu da oynadık. Sonuç olarak ben burada projede emeği geçen Milli Eğitim'deki arkadaşlarımızı, öğretmen arkadaşlarımızı ve sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yüzleri her zaman gülsün, çünkü onlar bizim geleceğimizin teminatı. Belki on yıl sonra burada konuşma yapan buradaki çocuklar olacak, belediye başkanımız, milli eğitim müdürümüz buradaki çocuklar arasından çıkacak. Ama gözümüz arkada değil. Kıpır kıpır, özgüveni yüksek bir nesil geliyor. Bu nesli yetiştiren velilerimize, annelerimize teşekkür ediyorum. Onlara tavsiyem, gözünüzü çocuğunuzun üstünden ayırmayın, onlar geleceğimizin teminatıdır diyorum.”

Konuşmalarının ardından sergide, üç taş, beş taş, mangala ve öğrenciler ile velilerinin eserleri yer aldı. Protokol üyeleri, sergi standlarını gezerek öğrencilerden sergiledikleri oyunlar hakkında bilgi aldı. Açılış kapsamında çeşitli okullardan oluşan orkestra, proje için özel olarak düzenlenen şarkının da içinde bulunduğu mini konser verildi.