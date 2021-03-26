Ece, "Bu bir hizmet yarışıdır, kaybedeni olmayacaktır"

Zonguldak Sanayici ve İş Adamaları Derneği (ZONSİAD) Kurucu Genel Başkanı ve Zonguldak Dernekleri Federasyon'un önde gelen isimlerinden ve kurucu Genel Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Ece,27 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ZONDEF Olağan Kongresinde başkan adaylarına başarılar diledi.

Halil İbrahim Ece konuşmasında; Birlik ve beraberlik sayesinde gelinen bugünlere, Zonguldak'lı hemşerilerinin dayanışma azmi STK'larda örnek temsil ettiğini dile getirdi. Ece; bu dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu asla kaybedilmemesi gerektiğini de ayrıca ifade etti. ZONDEF'in Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Ece, yayınladığı mesajda "Arkadaşlarımızla birlikte yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar ve ekilen tohumlar filiz vermeye fidan olmaya başladığını ifade ettik. Bu zaman zarfında gerek derneğimizin kanaat önderleri, gerek, Zonguldak Dernekleri Federasyonu, Zonguldak'lı hemşehrilerim, gerekse İstanbul genelinde faaliyet gösteren STK Başkan ve yöneticileri ile yaptığımız istişareler sonucunda,2013 yılında 14 derneğimizin bir araya gelmesiyle, Zonguldak Dernekleri Federasyonu'nu kurucu Genel Başkanımız Ali Rıza Kiremitçi başta olmak üzere, dernek Başkanlarımızın özverisiyle temellerini attık. Şuan ise federasyonumuza bağlı 30'un üzerinde derneğimiz mevcuttur. Güçlü ZONDEF güçlü bir Zonguldak'lılar için değişim istiyoruz dedik. 2013 yılının Mayıs ayında kurulan Zonguldak Dernekleri Federasyonu bu sürece kadar bir çok başarılara imza atmış ve imkansızları başarmıştır. Çok şükür ki böyle bir oluşumda Rabbim bana da ZONDEF'in kurucu Genel Başkan Yardımcılığını nasip etti. Yine gelecekte ki süreçte Bayrağı teslim alacak olan Başkan adaylarımızın da verilen görevleri alnının akıyla yürüteceklerine olan inancım tamdır. Velhasıl bundan önce olduğu gibi dönem dönem federasyonumuz ve derneklerimiz ile ilgili fikri tasarruflarımızı siz değerli okuyucularımız ile paylaşacağız inşallah. Siyasetçileri yönlendirmenin yolu güçlü bir lobi faaliyetinden geçer. Güçlü bir lobi ise güçlü dernekçilikle olur. Güçlü bir dernekçilik ise güçlü başkan, yönetim kurulu ve onların arkasında dimdik duran hemşeriler ile olur. Güçlü yönetim elini değil yüreğini ortaya koyacak memleket sevdalılarından oluşur. İşte biz yıllardır birçok defa güçlü yönetimin temellerini atmak için toplandık. Her toplandığımızda ve her anımızda ZONDEF için hedefler koyduk, hayaller kurduk. ZONDEF üyeleri başta olmak üzere STK'larda fikri tasarrufu olan yüzlerce kişi ile istişare ettik. Dünya, ülke, il, ilçe derken derneğin hemşerilerimizin problemlerini, güçlü ve zayıf noktalarını tespit etmeye çalıştık. Çalışmalarımıza durup dinlenmeden devam ettik ve ediyoruz. Kaybedeni olmayacak bir yarışa bismillah dedik. Bu bir hizmet yarışıdır, kaybedeni olmayacaktır. Kısaca kim kazanırsa kazansın önce ZONDEF kısaca hemşerilerimiz ve Ülkemiz kazanacaktır.27 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ZONDEF olağan kongresinde Genel Başkanlığı Allah kime nasip ederse Zonguldak ve ZONDEF'i hiçbir zaman ayrı görmemelidir. Yapılacak olan Kongrede iki adayımız mevcuttur. Orhan Bayraklı ve Ziya Öncan arkadaşlarımız bu hizmet yarışında Bayrağı göğüsleyen isimler oldu. Kendilerine öncelikle böyle zorlu göreve talip olduklarını için şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Taşın altına ellerini koyarak ağır bir yükün ve İstanbul'da yüzbinlerce hemşerimizin sorumluluğunu altına girmeleri taktire şayandır. Kendilerine bu yolda başarılar diyorum. Ali Rıza Kiremitçi Başkanımızdan sonra ipi göğüsleyen ve Bayrağı Cumartesi günü teslim edecek olan Gurbet Altay Başkanımıza ve yönetim kurulunu da şükranlarımızı teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun. STK yönetmek zor iştir. Yıllardır kendim de bizzat bu görevlerde bulundum. Onların yaşadığı sıkıntıları en iyi bilen insanlardan biriyim. Keza federasyonumuzu kuruluş aşamasında da birçok sıkıntılarla zorluklarla mücadele verdik. Şuan Bayrağı teslim alacak arkadaşlarımızın geçmişe nazaran işleri daha kolay ve bir o kadar da beklentiler yüksek. Eminim ki teslim aldıkları Bayrağı daha yukarılara çıkaracaklardır. Ancak hemşerilerimizin derneklerimize sonuna kadar sahip çıkmalıdır. Başta federasyonumuza ve dernek yöneticilerini destek vermelidir. Birlikten güç doğar ve birliğimizi daha da pekiştirmeliyiz. İnanıyorum ki bizler istersek başaramayacağımız hiç bir şey yoktur. Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz ZONDEF olağan kongresi hayırlara vesile olsun. Başkan adaylarımıza tekrar başarılar diliyor ve tüm hemşerilerimize sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum."