Ece, “İstanbul'da siyasette bizde varız”

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Halil İbrahim Ece, “Yaklaşan yerel seçimlerde Zonguldaklılar olarak, İstanbul'da siyasette bizde varız” dedi.

Yaklaşan yerel seçimlerde, Zonguldaklı isimlerin İstanbul'un çeşitli ilçelerinde meclis üyelik aday adaylıkları için müracaatta bulunduğunu belirten ZONSİAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece, "Biz Zonguldaklılar olarak bu güne kadar İstanbul'da belediyelerde söz sahibi olamadık. Son yıllarda hemşehrilerimizin çeşitli siyasi partilerde görev alması ile birçok arkadaşımız siyasete atıldı. Ancak bugüne kadar belediye yönetimlerinde yerimizi alamadık. İstanbul'un her ilçesinde binlerce insanımız yaşamakta ve her geçen günde bu sayı artmaktadır. Bizler STK'lar olarak hemşehrilerimizin sorunlarını çözmekte zorlanıyoruz. Siyaset belli bir toplumun temsilcisidir. Bizler de haklı olarak belediyelerde bizleri temsil edecek siyasetçilerimizi görmek istiyoruz. İstanbul 160 bin Zonguldaklı nüfusuna sahip ve bu sayı küçümsenmeyecek kadar fazla. Biz STK'lar olarak bu insanlarımızın beklentilerine çözüm üretmek zorundayız. Hemşehrilerimiz artık belediyelerde, kendi insanında söz sahibi olmasını arzu ediyor. Belediyecilikte amaç halka hizmet ise Demografi yapı olarak ta Zonguldak insanın da belediye meclislerinde temsil hakkı mevcuttur. Ülkemizde artık siyasete bakış açısı değişmelidir. Birilerin referansı ile tepeden inen siyasetçiler değil halkın içinde olan, halka temas eden ve bölge halkının sorunlarını bilen gerçek siyasetçiler yerini almalıdır. Partiler teşkilat içi temayül yoklaması yapıyor. Ancak bu temayül yoklaması ikili ilişkilerle maalesef pek geçerliliği olmuyor. Bu yüzden de samimi ve gerçek hizmetkarlar da geri kalıyor. Bu gibi uygulamalarda ülkemize hizmet edecek insanların da verimsiz hale gelmesine sebep oluyor. Temayül yoklamalarında mutlaka STK'ların görüşleri alınmalıdır. Metropollerde her ilin temsilcileri mutlaka belediyelerde ve hatta TBMM'de olmalıdır. Bu şekilde her temsilci kendi bölge insanlarının sorunlarına daha kolay çözüm bulacaktır ve hizmet götürecektir. Siyasette bu anlayışlı beklentilerimiz bizlerin olduğu kadar diğer illerin insanlarının da vardır. Yerel seçimlerde umarım belediye meclis üyelikleri buna göre belirlenir ve şekillenir. Bu duygularla belediye başkan aday adaylıklarına, belediye meclis üye aday adaylıklarına, il genel meclis üye aday adaylıklarına ve muhtar adaylıklarına müracaat eden tüm hemşehrilerimize başarılar diliyorum" dedi.