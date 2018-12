Ece, “Zonguldak bölgesine yatırım yapmak isteyen iş adamlarımız var”

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Halil İbrahim Ece, ZONSİAD'ın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları ve 2018 yılı için değerlendirmelerde bulundu.

ZONSİAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece, “Zonguldak lobisi kurmak bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi diyerek hemşerilerimizin artık sıkıntılarına çözüm üretmek için daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmalıyız” dedi.

Ece, son yıllarda hemşerilerimizin dernekçilik adına diğer illerin dernekleri ile kıyaslandığında açıklarını her geçen gün azaltarak önemli gelişmelerin olduğunu dile getirdi. Ece, “ZONSİAD olarak yapılacak çalışmalarla İstanbul'da faaliyet gösteren iş adamlarımızın bölgemize katkı sunmak adına Zonguldak bölgesine yatırımlar için girişimlerde bulunduk. Bununla ilgili olarak 2019 yılı içinde bölgemize yatırım yapmak isteyen iş adamlarımızı Zonguldak'ın kurumları ile fizibilite çalışması yapmak üzere bir dizi ziyaretlerin gerçekleştirecek. Geride bıraktığımız 2018 yılı iş dünyası için ekonomi pek parlak geçmese de 2019 yılından işverenler olarak ekonomide beklentilerimiz fazladır. 2019 yılı için belirlenen asgari ücretin milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ancak burada işverenin yükünü hafifletmek adına SSG ve vergi gibi ödemelerde işsizliğin artmaması için gerekli kolaylıkların ve teşviklerin sağlanması gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli çalışmaların da yapılacağı inancını taşımaktayız” dedi.

Sözlerine şöyle devam eden ZONSİAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece şunları kaydetti:

“Arkadaşlarımızla birlikte yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar ve ekilen tohumlar filiz vermeye fidan olmaya başladığını ifade ettik. Bu zaman zarfında gerek derneğimizin kanaat önderleri, gerek, Zonguldak Dernekleri Federasyonu, Zonguldak'lı hemşehrilerim, gerekse İstanbul genelinde faaliyet gösteren STK Başkan ve yöneticileri ile yaptığımız istişareler sonucunda Güçlü ZONSİAD güçlü bir Zonguldak'lılar için değişim istiyoruz dedik. 2012 yılının Haziran ayında kurulan Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneğimiz 6 yıllık süreçte bir çok başarılara imza atmış ve imkansızları başarmıştır. Yine gelecekte ki süreçte bizlere verilen görevlerimizde alnımızın akı, yüzümüzün pakıyla çıkacağız. Buna yürekten inanıyoruz. Velhasıl bundan önce olduğu gibi dönem dönem federasyonumuz ve derneklerimiz ile ilgili fikri tasarruflarımızı siz değerli okuyucularımız ile paylaşacağız inşallah. Siyasetçileri yönlendirmenin yolu güçlü bir lobi faaliyetinden geçer. Güçlü bir lobi ise güçlü dernekçilikle olur. Güçlü bir dernekçilik ise güçlü başkan, yönetim kurulu ve onların arkasında dimdik duran hemşehriler ile olur. Güçlü yönetim elini değil yüreğini ortaya koyacak memleket sevdalılarından oluşur. İşte biz yıllardır birçok defa güçlü yönetimin temellerini atmak için toplandık. Her toplandığımızda ve her anımızda ZONSİAD için hedefler koyduk, hayaller kurduk. ZONSİAD üyeleri başta olmak üzere STK'larda fikri tasarrufu olan yüzlerce kişi ile istişare ettik. Dünya, ülke, il, ilçe derken derneğin hemşehrilerimizin problemlerini, güçlü ve zayıf noktalarını tespit etmeye çalıştık. Çalışmalarımıza durup dinlenmeden devam ediyoruz. Kaybedeni olmayacak bir yarışa bismillah dedik. Bu bir hizmet yarışıdır. Kaybedeni olmayacaktır. Biz kazanırsak ZONSİAD kısaca hemşerilerimiz ve Ülkemiz kazanacaktır. Bizler Allah (cc) nasip ederse Zonguldak ve ZONSİAD'ı hiçbir zaman ayrı görmeyeceğiz. Bu süreçte başlatmış olduğumuz projelerimiz arasında olan iş adamlarımızla ortaklık fonunu büyütmek olacaktır. Ortaklık fonuna yeni üyeler kazandırarak sayısal ve ekonomik olarak güçlü bir ortaklık fonu haline getireceğiz. Bu vesile ile hem iş adamlarımız arasında yeni yeni ortaklıklar kurulacaktır.Ortaklık fonu sayesinde hem bölgemiz hem ülkemiz kazanacaktır. Zonguldak iş adamlarını ve insanını her fırsatta her platformda gündemde tutmaya devam edeceğiz. Ülkedeki gelişen ve gelişime açık tüm Dernek ve STK'ları bizzat yakinen takip ediyoruz. Bizler STK ve dernekçilik anlayışına yeni bir nefes yeni bir hareket ve bereket kazandırmak istiyoruz. ZONSİAD bundan sonraki süreçte ülkemize, hemşehrilerimize ve iş adamlarımıza fayda sunan projelerini hayata geçiren bir dernek olarak çalışmalarımıza yön vereceğiz. İş adamlarımız, bürokratlarımız, siyasetçilerimiz ve hemşerilerimize yönelik faydalı projeler faaliyete geçireceğiz. Bir diğer projelerimiz arasında olan dijital ve internet platformunda dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanlarımızı buluşturmayı ve tanıtmayı hedefliyoruz. Siyasetle ilgilenen hemşerilerimizi her türlü destek vermek suretiyle onların çalışmalarını yakinen takip ederek ZONSİAD olarak gerekli destekleri verdik. Yine insanlarımızı siyasete yönlendirerek onların siyasi arenada olmaları için çaba harcadık ve harcamaya da devam edeceğiz. İş adamlarımızla ilgili ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bünyemizde bulunan üyelerimizle ticari ilişkilerinin artması için yönlendirmeler yaparak ticari iş birliği protokolleri düzenleyerek iş adamlarımıza daha çok katkı sunacağız. Cenab'ı hak nasip ederse Güçlü ZONSİAD için, güçlü Zonguldak'lılar için hedeflerimiz, hayallerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda yıllardır çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda İstanbul'da Zonguldak'lılar olarak daha güçlü ve etkili sesimizi sorunlarımızı duyuracağız. Hemşerilerimizin derneklerimize sonuna kadar sahip çıkmalıdır. Başta federasyonumuza ve dernek yöneticilerini destek vermelidir. Birlikten güç doğar ve birliğimizi daha da pekiştirmeliyiz. İnanıyorum ki bizler istersek başaramayacağımız hiç bir şey yoktur. Bu vesile ile şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına tüm hemşerilerimize ve iş adamlarımıza sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı sunarım.”