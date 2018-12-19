Ece, "Zonguldak turizmde çekim merkezi olabilir"

ZONSİAD olarak Zonguldak'ın turizm çekim merkezi olabilmesi için çeşitli programlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Halil İbrahim Ece, turizm konusunda bölgeye iş kollarını ve projeleri dile getirdiklerini ifade etti. Turizm konusunda hedeflere ulaşılması durumunda bölgesel olarak ciddi anlamda ekonomik kalkınmayı da beraberinde getireceğini Genel Başkanı Ece konuşmasına şöyle devam etti;

"Emeğin başkenti olan Zonguldak ilimiz Ülkemizin en güzel illeri arasındadır. Kentimiz hem Doğasıyla hem Deniziyle ve Tarihi ile birçok zenginlikleri barındırıyor. Havayolu, Karayolu, Denizyolu ve Demiryolu ile ulaşım olarak Ankara'ya 2 saat İstanbul'a 4 saatlik mesafede olan bir kenttir. Orman ve yeşillik olarak göz kamaştıran görüntüsü ile kentimiz yerli ve yabancı turizm alanında çekim merkezleri arasına girebilir. Öncelikle doğa sporları, doğa yürüyüş alanları yapılmalıdır. Bu alanların etraflarında insanların konaklayabilecekleri oteller yapılmak suretiyle turlar düzenlenmelidir. Filyos nehrinin etrafı iyileştirilerek kürek sporu, göl dağı ve balat dağı gibi bölgelere doğa sporları ve doğa yürüyüş parkurları gibi etkinlik alanları yapılabilir. Deniz sezonunda Alaplı ilçemizden Filyos beldemize kadar vapur turları yapılarak aktiviteler düzenlenebilir. Cehennemağzı, Gökgöl,Çayır mağarası gibi önemli bir çok doğal güzelliklerimiz mevcut ve buralara görmek isteyenler için turlar düzenlenebilir. Filyos ve Ereğli kalesi gibi önemli tarihi yerlerin turistlerin cazibesi haline gelebilir. Zonguldak ilimiz Kara Elmas'ın yani kömürün başkentidir.Kentimizde irili ufaklı birçok maden ocaklarımız var.Maden ocağında çalışmayanlar yerin altını bilemezler.Adrenalin meraklı insanlar için atıl durumda ki maden ocağını turizme açılabilir.Bunun örneği Almanya'da mevcuttur.Almanya'da bir maden ocağı turizme açılmış ve yılda birçok ziyaretçi de bu maden ocağına ziyaret etmesiyle ekonomik gelir elde etmişler.Neden Almanya'da olduğu gibi aynısı Zonguldak ilimizde de olmasın. Bu kadar özellikleri barındıran bir kent neden turizm merkezi haline gelememiş önce bunu sorgulamamız lazım. Kentimizi nasıl turizm çekim merkezi yapabiliriz bu konuda çalışma ve projeler yapılması gerekiyor. Öncelikle turizm kenti olabilmemiz için doğal ve tarihi güzelliklerimizi turizme hazır hale getirmemiz ve ziyaretçilerin kalabileceği konaklama yerlerinin yapılması gereklidir. Bütün bunları yaptık turizme hazır bir kentin reklam faktörünün devreye sokulması ve kentimizin çok iyi tanıtımı yapılmalıdır. Bu konuda tüm kurumlarımıza, STK ve hemşehrilerimize önemli görevler düşmektedir. Ben inanıyorum ki kentimiz turizm ile yeniden hayat bulacaktır ve hem ekonomi hem istihdam olarak cazibe haline gelecektir. Bununla ilgili olarak bölge milletvekillerimize ve resmi kurumlarımıza önemli görevler düşüyor. Zonguldak ilimiz Kara Elmas'dan sonra neden turizm cenneti olmasın" dedi.