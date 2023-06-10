Efsaneler arasında Zonguldak'ı temsil edecek

Zonguldaklı sporcu Fırathan Subaşı, İstanbul'da yapılacak efsaneler arasında ter dökecek.

Kick Boks sporunda kendini ispat eden, genç yaşına rağmen çok sayıda şampiyonluğu bulunan Zonguldaklı sporcu Fırathan Subaşı yeni bir meydan okumaya hazır.

İstanbul'da 25 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı Efsaneler Arenası Kick Boks Gecesi'nde Türkiye ve Zonguldak'ı temsil edecek olan Fırathan Subaşı çalışmalarına sıkı tempo ile devam ediyor.

Organizatörlüğünü Mehmet Mestoğlu sunuculuğunu Tarık Sayan ve yorumculuğunu Nusret Öncü'nün yapacağı Efsaneler Arenası Kick Boks Gecesi'nde kariyerine bir şampiyonluk daha eklemeyi hedefleyen Fırathan Şubası İranlı tecrübeli Kick Boxer Mohammad Beheshti ile karşılaşacak.

Fırathan Subaşı çok iyi hazırlandığını belirterek şunları söyledi: “Efsaneler Arenası'nda ringe çıkacağım için gururluyum. Galibiyeti alıp ülkemi ve Zonguldak halkını gururlandırmak istiyorum. Bu tarz organizasyonların gençlere sporu sevdirmek için örnek olacağını düşünüyorum. Hedefim K-1 Dünya şampiyonluğu. 25 Haziran akşamı herkesin duasını ve ekran başından desteklerini bekliyorum” dedi.