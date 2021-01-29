“Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı” düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 23-26 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programına üniversite Tıp Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri katıldı.

Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Arslan şunları ifade etti; “Pandemi koşullarında uzaktan eğitimi uygulamalarını başarıyla yürüten üniversitemizde, öğretim üyelerimize yönelik dijital ortamda Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimizin temel amaçlarından birisi Yükseköğretimde daha kaliteli eğitim hizmetleri verilmesi için öğretim elemanlarına eğitim vermek ve eğitim hizmetleri konusunda yeni yaklaşımlar, yöntemler konusunda öğretim elemanlarını bilgilendirmektir. Bu bağlamda, sertifika programına katılım sağlayan Tıp Fakültemizin değerli akademisyenlerine, Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapan öğretim üyelerimizin katkılarıyla bir eğitim semineri verdik. Bu çalışmanın, hem akademisyenlerimize hem de üniversitemizin kalite süreçlerine katkı sunacağını düşünüyorum. Bu noktada, merkez faaliyetlerinin yapılmasında bizleri destekleyen başta Sn. Rektör'ümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere, eğitimi veren öğretim üyelerimize ve eğitime katılan tüm akademisyenlere teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.”

Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Programda Doç. Dr. Cevat Eker “Öğretim Modelleri ve Stratejileri”, Doç. Dr. Murat İnce “Öğretim Yöntem ve Teknikleri”, Dr. Öğr. Üyesi Okan Bilgin “ Eğitim Psikolojisi”, Dr. Hasan Yücel Ertem “Sınıf Yönetimi”, Dr. Ahmet Serhat Gözütok “ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” ve Dr. Öğr. Üyesi Bayram Gökbulut “Öğretim Teknolojileri” konuları hakkında eğitim verdi.