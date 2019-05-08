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'Eğitime Destek Platformu' için toplandılar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ’Eğitime Destek Platformu(EDP)’ toplantısı düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Eğitime Destek Platformu(EDP)' toplantısı düzenlendi.


Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam'ın ilçe sorumlusu olduğu 'Eğitime Destek Platformu' toplantısı Ensar Vakfı Çaycuma Şube binasında yapıldı.


Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Mehmet Kocaarslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Bilgin ve Mikail Bağcı, TÜGVA(Türkiye Gençlik Vakfı) İlçe Temsilcisi İsmail Taşkıran, Türkiye Diyanet Vakfı İlçe Temsilcisi Birol Yiğit Önder, İmam hatipler Derneği Başkanı İsmail Çelebi ve Yönetim Kurulu Üyesi Halit Öztürk, İmam Hatip Lisesi Müdürü Selami Özduran, İlimyayma Cemiyeti İlçe Temsilcisi Mustafa Kocaoğlu ve İmam Hatipler platformu önceki dönem Başkanı Adil Kabacı katıldı. Toplantıda ilçede bulunan okulların sıkıntıları ve eğitim durumu ile eğitime katkı sağlıyacak konular ele alındı.


Eğitime Destek Platformu İlçe Sorumlusu Adem İnam, platform toplantısına katılan herkese teşekkür ederek toplantıların daha geniş katılımcılarla önümüzdeki ayları takiben devam edeceğini belirtti.

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