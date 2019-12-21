Zonguldak'?n ?aycuma il?esinde 'E?itime Destek Platformu' toplant?lar?na devam ediyor.

E?itime Destek Platformu(EDP) toplant?s? ?l?e Sorumlusu Adem ?nam ?nderli?inde Ensar Vakf? ?aycuma ?ube binas?nda ger?ekle?ti. Toplant?ya, AK Parti ?l?e Siyasi ??ler Ba?kan? Hamit ?ncircio?lu, ?l Milli E?itim M?d?r Yrd. Ercan Kahya, ?l?e Milli E?itim M?d?r? ?smail Ba?, ?l?e Gen?lik ve Spor M?d?r? ?endo?an Kaya, E?itim Bir Sen ?l?e Ba?kan? Mehmet Kocaaslan, ?l?e M?ft?s? Ayhan Ermi?, ?nder( ?mam Hatipler Derne?i ?l?e Temsilcisi ?smail ?elebi ve Y?netim Kurulu ?yesi Halit ?zt?rk), T?gva ?l?e Temsilcisi ?smail Ta?k?ran ve Y?netim Kurulu ?yesi Osman Verimli, ?lim Yayma Cemiyeti ?l?e Temsilcisi Mustafa Kocao?lu, Ensar Vakf? ?aycuma ?ube Y?netim Kurulu ?yesi Veli Verim, ?mam Hatipler Platformu ?nceki D?nem Ba?kan? Adil Kabac?, Dokap Sitesi Yard?mla?ma Derne?i Ba?kan? Naim Eren ve ?l?e Merkez Ortaokul ve Lise M?d?rleri kat?ld?.

EDP Y?netim Kurulu Ba?kan? Adem ?nam yapt??? a??klamada, Platform kurulu? amac?n?n e?itim ?a??ndaki b?t?n ?ocuklar?n ve gen?lerin milli ve manevi de?erlere sahip olarak yeti?mesini sa?lamak ve bu ama? i?in altyap? olu?turmak ve ayn? gayeye sahip sivil toplum kurulu?lar? (STK) aras?nda ortak koordinasyon ve i?birli?i yapmak oldu?unu ifade ederek g?ndem maddelerini a??klayarak toplant?y? ba?latt?.

Yap?m? devam eden ?mam Hatip Ortaokul ?n?aat?, ?mam Hatip Lisesi ??renci potansiyeli, yap?m? devam eden Meslek Lisesi'nin in?aat? ve gelinen son a?amalar, okullar?n s?k?nt?lar? sorulup ?l?e Milli E?itim M?d?r? ?smail Ba? ve ?l?e Gen?lik ve Spor M?d?r? ?endo?an Kaya taraf?ndan cevapland?. Okul m?d?rlerinin sorular?n?n ard?ndan son olarak ?l Milli E?itim M?d?r Yard?mc?s? Ercan Kahya taraf?ndan sorular genel olarak cevapland?.

?l?e Sorumlusu Adem ?nam, "Gelece?imizin teminat? gen?lerimizi gelenek ve g?reneklerine ba?l?, ge?mi?ten ald??? k?lt?r? ya?ayarak, gelecek nesillere aktaracak bir toplum i?in herkesin gayret g?stermesi gerekiyor" diyerek toplant?ya kat?lan misafirlere te?ekk?r etti.