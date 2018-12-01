Eğlence mekanlarına 'huzur' operasyonu

Zonguldak'ın Devrek ve Çaycuma ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekanlarına yönelik huzur operasyonu düzenlendi.

Polisin lokal ve eğlence merkezlerine düzenlediği denetimlerde 112 şahıs incelendi. Bir lokalde kumar oynayan 4 şahsa bin 36 lira idari para cezası uygulandı. Lokal faaliyeti yürüten bir iş yerinde tehdit suçundan aranan 1 şahıs yakalanırken, içkili eğlence faaliyeti yürüten bir iş yerinde silahlı tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal ve hakaret olmak üzere 3 ayrı suçtan toplam kesinleşmiş 5 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı. Denetimlerde 1 iş yerine ruhsatsız olarak faaliyet yürütmesi sebebiyle tutanak tutuldu.

Operasyonlarda bir gazinoda sigortasız konsomatris çalıştırıldığı tespit edilirken, başka bir eğlence merkezinde çalışan Ukrayna uyruklu vize süresi dolan konsomatris sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Polisin eğlence mekanları başta olmak üzere il ve ilçelerde denetimleri aralıksız sürüyor.