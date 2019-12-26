Eğlence merkezi önünde silahlı çatışma: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir eğlence merkezi önünde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

Olay, Müftü Mahallesi Abdi İpekçe Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. (33) daha önce aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan C.B. (45), M.B. (46), İ.C.E. (23) ve S.T. (34) ile eğlence merkezi önünde karşılaşınca kavga çıktı. 4 kişi tarafından darp edildikten sonra C.B. üzerinde bulunan silahla A.B.'ye ateş etti. Karın bölgesine isabet eden mermi çekirdeği A.B.'nin kemerine denk gelince hafif şekilde yaralandı. Bu sırada A.B.'de üzerinde bulunan silahı çıkartarak rastgele ateş açtı. Olay yerinden hızla uzaklaşan A.B. ruhsatsız tabancası ile polise teslim olurken, kavgaya karışan M.B. ile İ.C.E. olay yerinde diğer şüpheliler ise polis tarafından başka bir yerde yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler “Kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanun maddesine muhalefet, tehdit ve hakaret” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.