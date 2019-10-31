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Ehliyet sınavları artık Kdz. Ereğli'de yapılacak

AK Parti Kdz.

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, ehliyet sınavlarının artık Kdz. Ereğli ilçesinde de yapılacağını söyledi.


Her yıl ehliyet sınavları dolayısıyla Zonguldak ve çevre illere 2 bin kişinin gitmek zorunda kaldığını belirten Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, kursiyerlerin artık Kdz. Ereğli ilçesinden ehliyet alabileceklerini ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ehliyet alacak kişilere şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu. Çakır açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak ilçemizde Elektronik Sınav Merkezi (E-Sınav merkezi) açılacaktır. İlçemizde yapılacak olan ehliyet sınavları e sınav merkezinde yapılacaktır. Her yıl Ereğli ve Alaplı ilçelerimizde yaklaşık 2 bin kişi ehliyet sınavlarına girmek için Zonguldak'ta bulunan e-sınav merkezine gitmekteydi. Artık bu sorununda önüne geçilerek binlerce vatandaşımız Zonguldak ve çevre illere gitmek zorunda kalmayacak. Şimdiden Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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