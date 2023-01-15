Ehliyetsiz alkollü şahıs, park halindeki 3 araca çarptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ehliyeti olmayan alkollü şahıs, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Araç sürücüsüne polis ceza yağdırırken araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçenin Metin Yurtbay Caddesinde meydana geldi. Hastane yokuşundan çarşı istikametine inmekte olan V.C.'nin kullandığı 67 EZ 251 plakalı Tofaş marka aracı ile park yerinde duran ve sürücüleri henüz bilinmeyen 67 ZN 479, 67 EP 315 ve 67 NR 849 plakalı 3 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası çarptığı araçların yanına park eden sürücüyü yakalayan ekipler V.C.'nin ehliyeti olmadığını ve 0,91 promil alkollü çıkması üzerine ceza yağmuruna tuttu. V.C. ekipler tarafından karakola götürülürken araç ise trafikten men edilerek çekici tarafından kaldırıldı.