Ekipler 93 aracı denetledi, 5 bin 704 lira ceza uyguladı

Zonguldak'ta trafik ekipleri asayiş ve trafik uygulamasında 93 araç ve sürücüsünü denetledi. Kurallara uymayanlara toplam 5 bin 704 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Kozlu ilçesinde dün akşam 21.30-23.00 saatleri arasında Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 93 araç ve sürücüsü kontrol edildi. denetimlerde muayenesiz araç kullanmak, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması, aracında yönetmelikleri ihlal eden ışık bulunan ve bu ışıkları kullanmak, Dur ihtarına uymamak ve zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan dolayı toplam 5 bin 704 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimde asayiş yönünden suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi.