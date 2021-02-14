Ekipler denetimlere devam ediyor

Zonguldak'ta ekipler 13-14 Şubat tarihlerinde korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta emniyet ekipleri tarafından 13-14 Şubat tarihinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi. 216 personel ve 51 ekipten görevliler kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı. Denetimlerini sıklaştıran ekipler cadde ve sokaklar olmak üzere marketlerde sorgulama yaptı. Ekipler maske, mesafe ve temizlik konusunda sık sık uyarılarda bulundu.