İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekipler denetimleri sürdürüyor

Zonguldak’ta koronavirüs pandemisi nedeniyle ekipler sahada denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak'ta koronavirüs pandemisi nedeniyle ekipler sahada denetimlerini sürdürüyor.


Zonguldak'ta koronavirüs pandemisi nedeniyle ekipler sahada denetimlerine devam ediyor. Zonguldak Valiliği tarafından oluşturulan ekip tarafından ev, avm gibi alanları denetlemelerini sürdürerek 3 kural maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Kapı kapı dolaşan ekipler uyarılara uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.