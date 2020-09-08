Ekipler denetimleri sürdürüyor

Zonguldak’ta koronavirüs pandemisi nedeniyle ekipler sahada denetimlerini sürdürüyor.
Zonguldak'ta koronavirüs pandemisi nedeniyle ekipler sahada denetimlerini sürdürüyor.
Zonguldak'ta koronavirüs pandemisi nedeniyle ekipler sahada denetimlerine devam ediyor. Zonguldak Valiliği tarafından oluşturulan ekip tarafından ev, avm gibi alanları denetlemelerini sürdürerek 3 kural maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Kapı kapı dolaşan ekipler uyarılara uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor.