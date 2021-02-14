İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekipler kar yağışına karşı teyakkuzda

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi ekipleri kar yağışının öğlen saatlerinden itibaren etkili olmaya başladığı yolları açma çalışmalarına başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi ekipleri kar yağışının öğlen saatlerinden itibaren etkili olmaya başladığı yolları açma çalışmalarına başladı.


Kdz. Ereğli'de, bu yıl ikinci kez etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışına karşı Belediye tüm ekipleriyle seferber oldu.


Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışına karşı belediyeye ait iş makineleri yol açma çalışmalarına başladı. İlçede hastane yolu ile birlikte, Sarıkorkmaz Mahallesi, Belen, Aktaş, Kestaneci ve Ömerli gibi yüksek rakımlarda iş makineleri görevli oldukları güzergahlarda sürekli olarak ring yapıyor, kar yağışının yolları kapatmasına izin vermiyor. Başkan Halil Posbıyık'ın talimatıyla oluşturulan kriz masasında gelişmeler anlık olarak takip ediliyor.


Kar yağışının ilerleyen saatlerde kent merkezinde de etkili olmasına karşı ilk müdahale için tespit edilen yol güzergahlarına iş makineleri konuşlandırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.