Ekipler okul çevrelerinde temizlik seferberliği başlattı

Öğrencilerin, yeni eğitim/öğretim yılına temiz ve sağlıklı bir ortamda girmelerini sağlamak için başlatılan temizlik programı ile öncelikle ilk ve ortaokulların bahçeleri ve çevreleri yıkanarak, okul çevresinde yer alan yabani otların biçilmesi ile devam etti. 2019/2020 eğitim öğretim yılı başında okul bahçelerinde ve çevrelerinde temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, tüm okul bahçelerini ve çevrelerini yıkama çalışması yaparak, öğrencilerin yeni döneme tertemiz okullarda girmeleri için büyük çaplı çalışma başlattı.