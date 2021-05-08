Ekipler tam kapanma denetimlerine devam ediyor

Salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, 29 Nisan 2021 günü saat 19.00 itibariyle il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan 5 sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan 10 yol kontrol noktası olarak toplamda 15 yol kontrol noktası ile vatandaşların seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontrollerine devam ediyor.

7 Mayıs 302 personelin katılımıyla il giriş/çıkışlarında 5 sabit noktada, il içi 10 yol kontrol noktasında 7 bin 059 şahıs, 8 bin 534 araç kontrol edilmiş olup, çeşitli suçlardan araması bulunan 27 şahıs ve 7araç yakalandı. Bununla birlikte tam kapanma kapsamında 362 personelin katılımıyla 298 devriye ve Zonguldak İl J.K.lığı Karargâhından Takviye Kuvvet Görevlendirilmesi kapsamında 7 Ekip, 14 personel katılımıyla icra edilen denetimlerde kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen 1 iş yerine ve 57 şahsa idari işlem uygulandı.

Öte yandan, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal yardımlar, engelli maaşları ve yaşlılık maaşlarının dağıtılması kapsamında, toplam 3 bin 330 hak sahibi vatandaş için teslim alınan 3.145.587 TL'nin adreslerinde bulunan 2 bin 686 vatandaşa 2.563.676 TL dağıtımı yapıldı.