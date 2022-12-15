İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ekipler tekneden düşen balıkçıyı hem karadan hem denizden arıyor

Zonguldak’ta 12 Aralık tarihinde balıkçı teknesinden düşerek kaybolan İbrahim Acar’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ta 12 Aralık tarihinde balıkçı teknesinden düşerek kaybolan İbrahim Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre olay 12 Aralık tarihinde Zonguldak açıklarında meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Acar balıkçı teknesinden düşerek kayboldu. Acar'ın kaybolmasının ardından arama çalışması aralıksız devam ediyor. Afad ekipleri Acar'ın kayboluşunun dördüncü gününde çalışmalarına devam etti.


Ekipler hem karadan hem de denizde İbrahim Acar'ın izini bulmaya çalıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.