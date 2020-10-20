İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekiplerden 7 günde 7 ayrı denetim

Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 74 ekiple Umuma açık istirahat ve Eğlence yerlerini denetledi.


Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 74 ekiple Umuma açık istirahat ve Eğlence yerlerini denetledi. Denetimlerde bin 172 iş yeri denetlenirken 2 kişiye bin 292 TL idari para cezası kesildi.


Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 74 ekiple kafe, restoran gibi yeme içme mekanlarda denetimi gerçekleşti. Denetimlerde bin 172 Umuma açık istirahat ve Eğlence yeri denetlenirken, 15 iş yerine uyarı yapılırken 2 kişiye ise bin 292 TL idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.