İhlas Haber Ajansı

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Ekipleri harekete geçiren ihbar asılsız çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir vatandaşın denize atladığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri hareke geçti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir vatandaşın denize atladığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri hareke geçti.


Olay sahil bandı üzerinde meydana geldi. Bir vatandaşın denize atladığını söyleyen vatandaşlar sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşı aramak için sahil bandında dolaşan sahil güvenlik ekipleri vatandaşı bulamadı. Kontrollerine devam eden sahil güvenlik ekipleri herhangi bir olumsuzluk olmadığı için olay yerinden ayrıldı.

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