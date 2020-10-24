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Ekmeği 0,75 kuruştan satan mahalle bakkalı vatandaşları mutlu etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde mahalle bakkalı her yerde 1,5 TL den satılan ekmeği 0,75 kuruştan satmaya başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mahalle bakkalı her yerde 1,5 TL den satılan ekmeği 0,75 kuruştan satmaya başladı.


Kepez mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mahalle bakkalı Hakan Semiz ilçe genelinde 1,5 TL'den satılan ekmeği vatandaşlara 0,75 kuruştan veriyor. Pandemi sürecinde müşterilerine destek olmak amacıyla böyle bir uygulama yaptığını anlatan Semiz “Zorlu bir süreç geçiriyoruz. Halkımıza destek olabilmek için yaklaşık 1 aydır ekmeği 0,75 kuruşa satıyoruz ve satmaya devam edeceğiz. Halkımız bu durumdan memnun. Onların memnuniyeti beni mutlu ediyor. Rakip işletmelerden tepki görmeme rağmen hiç geri adım atmadım. Ayrıca askıda da ekmek uygulamamız da bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor” dedi.

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