Eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye ceza

Zonguldak'ta eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta zabıta ekiplerince ekmek fırınları, simit fırınları, ekmek satış noktaları ve market işletmelerinde denetimler düzenlendi. Ekmek ve simit gramajları denetimi neticesinde; Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin 06.02.2020 tarih ve 8-12 sayılı kararına aykırı olarak eksik gramajlı ekmekleri satışa sunan 7 işletmeye 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı. Zabıta ekiplerinin denetimlerinin sıklaşarak süreceği belirtildi.