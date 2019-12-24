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El emeği örülen örgüler Sevgi Evleri'nde ki çocuklara hediye edildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi ’Sosyal Sorumluluk Projesi’ kapsamında Sevgi Evleri’ni ziyaret etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi 'Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında Sevgi Evleri'ni ziyaret etti.


Kurum bünyesinde açılmış olan Amigurimi ( Örgü bebek) kursun da öğretici Zehra Aslan'ın bilgisi ve tüm kursiyerlerin emeği ile Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için ördükleri örgüler Kurum Müdürü Gökhan İncircioğlu, Müdür Yardımcısı Ramazan Kavas, memur İsmail Karaöz, öğretici Zehra Aslan ve kursiyerler eşliğinde çocuklara hediye edildi.


Yapılan ziyarette Kurum Müdürü Gökhan İncircioğlu, Halk Eğitim Merkezi'nin tüm olanaklarını Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için kullanabileceklerini ve bu kapsamda Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara gitar kursu planladıklarını belirtti.


Desteklerinden dolayı Sevgi Evleri Müdürü Mustafa Yaşar Maden'e teşekkür etti.

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