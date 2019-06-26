El işi yapan kadınlardan başkana tepki

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi sahilinde yaz aylarında yaptıkları el emeği takı tasarımları satarak geçimlerini sağlayan 45 kadın yerlerinin değiştirilip ücra bir köşeye gönderilmelerine tepki gösterdi.

Kdz. Ereğli ilçesinde kendi yaptıkları takı tasarımları satarak geçimlerini sağlayan 45 kadın CHP'li Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın kendilerini yerlerinden ettiğini belirterek tepki gösterdi. Öğlen saatlerinde sahil bandında tezgah açtıkları alanda toplanan kadınlar CHP'li Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı protesto etti. Takı tasarım yapıp satışa sunan kadınlar Bozhane ile Polisevi arasında kendilerine yer gösterildiğini ancak buranın ücra bir yer olması nedeniyle kimsenin oralara gelmediğini ve satış yapamayacaklarını dile getirdi.

“Ben açım, çaresiz kaldım şua anda”

Seçim öncesinde kendilerini ziyaret edip destek isteyen Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın, emekçi kadınların her zaman yanında olacağı sözünü verdiğini ancak seçimden sonra ise bun un tam tersini yapıp cezalandırdığını söyledi. Eşinin yaklaşık 20 yıldır el işi yaptığını ve gözlerini kaybettiğini anlatan bir esnaf, çaresiz kaldıklarını vurguladı. Kendilerine gösterilen yerin ücra bir yer olduğunu ve orada satış yapmalarının olanaksız olduğunu dile getiren esnaf “Seçimlerden önce burada gezilip söz verilen bir şeyin arkasında duruyoruz. Söz veripte sözünde durmayan insanlara karşı biz burada mücadele veriyoruz. Bize “Bu sene size burada dokunulmayacak, başımızın üzerinde yeriniz var. Ben emekçi bir insanın evladıyım” dendi. Buradaki insanlarda elindeki-avucundaki her şeyini yatırdılar. Sezonun ortasında gelip bu insanları mağdur ediyorlar. 1,5 metre yere iki kişiyi koyuyorlar. 80 santim-80 santim ve ücra köşeye atıyorlar. Proje yapılmadan önce insanlara imza attırıldı ve sonradan söylüyorlar. “Size bir stanta iki kişi koyuyoruz” deniliyor ve imza attırılıyor. Ben 20 senedir emek veriyorum. Benim hanımım gözlerini kaybetti el işi yapmaktan. Ve ben buradan geçiniyorum, benim işim yok. Ben 55 yaşındayım ve buradaki insanlarda hep ekmeğinin peşinde. Hiç kimse burada rant peşinde değil. Bizi mağdur etmesin. Taşın üstünden yer verilmeyecekse verilmesin ama insanların gelip geçtiği güzel bir yer verilsin. Sözünün arkasında dursun. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ben açım, çaresiz kaldım şu anda. Çaresizliğin ne olduğunu, çaresiz kalan insanlar bilir. Ben şimdi evime ekmek getiremeyeceğim, ne yapacağım? Hırsızlık mı yapacağım? Buradaki bayanların hepsi takı tasarım yapıp mücadele veriyorlar” dedi.

Kadınlar destek arıyor

Takı tasarım yapıp satışa sunan kadın bir esnaf ise ekmekleri oynanmamasını istedi. Kadın esnaf konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Evde yapılan el emeklerimizi burada sergileyip satıyoruz. Ama buradan şu anda bizi kaldırıyorlar. Amacımız ekmeğimizle oynanmaması. Tezgahlarımızı buraya tekrar açmak istiyoruz. Burada 45 kişiyiz. Bir başka kadın esnafta belediyenin kendileri için yaptığı sandıkları insanların daha fazla gezdiği yerlere serpiştirmesini istedi. 20 senedir bu işten ekmek yediğini anlatan kadın esnaf, kadınlara sahip çıkıp desteklenmesini istedi. Kadınlar gazetecilere yaptıkları açıklamaların ardından sahile bez örtüleri açıp tezgahlarını boş bırakarak Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı protesto etti.