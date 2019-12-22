Elektrik ak?m?na kap?lan gen? ?ld?

Zonguldak'?n ?aycuma il?esinde elektrik ak?m?na kap?lan gen?, hayat?n? kaybetti.

Edinilen bilgiye g?re, il?eye ba?l? Per?embe beldesi merkezinde ?al???rken a??kta olan elektrik tellerini fark etmeyen 18 ya??ndaki ?zcan Koraman, ak?ma kap?larak yaraland?. Olay? g?ren i? arkada?lar? 112 Acil Servisi ve jandarmay? arayarak yard?m istedi. Yaral? gen?, olay yerine gelen sa?l?k ekiplerinin ilk m?dahalesinin ard?ndan ?aycuma Devlet Hastanesi'ne kald?r?ld?. T?m m?dahalelere ra?men kurtulamayan ?zcan, hayat?n? kaybetti. Olayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.