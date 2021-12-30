Elektrik akımına kapılan işçinin durumu ağırlaşınca sevk edildi

Zonguldak'ın Karaman Beldesinde beton santralinde elektrik akımına kapılarak vücudunda 3.derece yanık meydana gelen Necati Kılıç İzmit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay dün Karaman Beldesinde beton santralinde meydana geldi. İddiaya göre Necati Kılıç isimli işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Necati Kılıç'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Vücudunda da 3.derece yanık meydana gelen Kılıç'ın durumunun ağırlaşması medeniyle İzmit Devlet Hastanesine sevk edildi.