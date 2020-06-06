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Elektrik çarptı sanıldı kalp krizinden öldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde elektrik çarptığı sanılan Erol Kalafat’ın sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik çarptığı sanılan Erol Kalafat'ın sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kalafat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı Bozhane Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, elektrik çalışması yapan Erol Kalafat elektrik çarptı sanılarak 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kalafat'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Kalafat ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kalafat hayatını kaybetti.


Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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