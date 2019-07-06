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Elektrik direğinden düşüp hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kına eğlencesi için aydınlatma yapmak amacıyla elektrik direğine çıkan bir kişi düşüp hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kına eğlencesi için aydınlatma yapmak amacıyla elektrik direğine çıkan bir kişi düşüp hayatını kaybetti.



Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Artıklar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde amatör olarak elektrik işleri yapan evli ve 4 çocuk babası Ali Türkoğlu (52) elektrik direğine çıktı. Elektrik akımına kapılması sonucu yaklaşık 4 metreden yere düşen talihsiz adam ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yerde kalan Ali Türkoğlu için komşuları 112 Sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Türkoğlu'nun cansız bedeni savcılık ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ormanlı Belediyesi cenaze nakil aracı ile otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ali Türkoğlu'nun vefatı nedeniyle akşam yapılacak kına eğlencesi iptal edilirken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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