Elektrik direğine çarpan tır ulaşımı aksattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kara saplanan tır nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi Devrek yolu caddesinde yaşandı. Ara sokağa girmeye çalışan bir tır yol kenarında biriken karlardan dolayı kayarak elektrik direğine çarptı. İleri ve geri manevra yapamayan tır bir süre trafiğin akışını engelledi. Tır şoförünün zor anlar yaşadığı olay sonrası caddede uzun süre araç kuyrukları oluştu. Çevredeki esnaf ve polis ekiplerinin yardımlarıyla tır hareket ederken ulaşım da yeniden açıldı.