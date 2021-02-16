Elektrik direkleri devrildi, köylerde elektrik kesintileri yaşandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri devrildi ve teller koptu.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri devrildi ve teller koptu. Köylerde elektrik kesintisi yaşandı.
İlçenin çevre köylerinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri devrilerek teller koptu. Devrilen direklerin kaldırılması ve elektrik akımlarının yeniden verilebilmesi için elektrik dağıtım şirketi ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Kar yağışına dayanamayan yüksek gerilim hattı sağlayan demir direklerin devrilmesi sonucu elektrik tellerinde kopmalar meydana gelirken, vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.