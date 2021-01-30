Elektrik fabrikasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürüyor

Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şubesi ile yetkili oldukları Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kurulu Gersan Elektrik A.Ş. arasındaki 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 3. Oturumu gerçekleştirildi.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Gersan Elektrik A.Ş.'de yapıldı. Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Metin Ercan, yaptığı açıklamada, anlaşmaya varılan madde sayısının 40'ı bulduğunu belirtti. Ercan, 4 oturumun 12 Şubat saat 13.00'de aynı yerde yapılacağını kaydetti.

Toplu İş Sözleşmesi'nin 3. oturumuna, Başkan Ercan'ın yanı sıra; Türk Metal Şube Mali Sekreteri Hakan Eskibina, Gersan Elektrik A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Şentürk Yılmaz, Türk Metal Toplu Sözleşme Daire Uzmanı Kutay Lokum, Avukat Sayın Fatma Erdoğan hazır bulundu.

Türk Metal Ereğli Şubesi'nin 1 Aralık 2020'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca onaylanan yetki belgesinin ardından, başlayan sözleşme görüşmeleri yaklaşık 500 işçiyi kapsıyor.

Toplamda 76 madde üzerinde yapılacak görüşmelerin12 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk oturumunda 10 maddede uzlaşan taraflar, 20 Ocak'taki ikinci oturumda da 16 Maddede üzerinde mutabık kalmışlardı.

Türk Metal ile Gersan AŞ. arasındaki üçüncü oturumda geçilen 14 madde ile toplamda uzlaşıya varılan madde sayısı da 40'ı buldu.