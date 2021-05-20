Elektrik kutusu ölüme davetiye çıkartıyor

Devrek'te bir sokakta bulunan dış mekan elektrik dağıtım kutusu ölüm tehlikesi saçıyor.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Ağalara Mahallesi Sahil Sokakta bulunan dış mekan elektrik dağıtım kutusu ölüm tehlikesi saçıyor.

Sahil Sokaktaki anayolun yanına kurulan ve özellikle de çocukların oyun oynadıkları alanı kapsayan elektrik dağıtım kutusunun bir kaidenin üzerine oturtulmuş olması ve zamanla kaideden ayrılarak düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalması vatandaşları ve özellikle de çocukları tedirgin ediyor.

Yetkililere konunun hassasiyetini ifade ettiklerini söyleyen vatandaşlar,” İlgili ihbar hattını arayarak ilgililere durumu izah ettik. Elektrik kutusunun oturtulduğu kaideden adeta ayrılmış ve devrilme tehlikesi bulunduğunu, özellikle de çocukların oyun oynadıkları alanı kapsadığı için adeta ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımızı ifade ettik. Oyun esnasında çocuklar yaslansalar veya elleri ile dayanmış olsalar anında yıkılır ve Allah korusun cereyana kapılmaları içten bile değil. Eğer devrilirse ve can yanarsa bunun hesabını kimse veremez ilgililerin acilen konuyla el atmaları ve sorunu çözmelerini istiyoruz” diye konuştular