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Elektrik tesisatından yangın çıktı, itfaiye ekipleri seferber oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde elektrik tesisatından çıkan yangın ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik tesisatından çıkan yangın ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçahatipler köyünde A.A.'nın 3 katlı evinin çatı katında yangın çıktı. Ev sakinleri Çaycuma İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ev alevlere teslim olurken olay yerine en kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Titiz çalışma sonrası soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını belirtti. Meydana gelen yangında can kaybı olmazken çatı katı kullanılmaz hale geldi.

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