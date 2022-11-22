Elektrikli testere ile yaptığı vahşi doğa heykelleri sergiledi

Zonguldak'ta Senem Çakar, elektrikli testere ile ağaç kütüklerinden yaptığı hayvan figürlerini sergiye döktü.

Zonguldak'ta Senem Çakar tarafından Güzel Sanatlar Galerisinde, ‘Vahşi Doğa Heykel' sergisi açıldı.

Serginin açılış kurdelesini Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, GAMER Müdürü Ahmet Hakan Gencer, Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Vakfı Başkanı Fikret Zaman kesti.

Sergide Çakar'ın elektrik testere ile kütüklerden yapmış olduğu 69 vahşi hayvan figürleri yer aldı.

Öte yandan, sergi 1 hafta boyunca vatandaşların hizmetinde açık olacak

Senem Çakar, “Ben Senem Çakar. Hobi olarak başladığım bir işi artık tanıtmak istedim. Sergimi açtım. 5 ay gibi bir sürede bunları açtım. Daha kısa sürebilirdi ama serginin prosedürleri fazla sürdü. İnsanların beğenisine sunuyoruz inşallah beğenirler. Burada 60-69 arası büyüklü küçüklü ürünler var. Daha önce böyle bir sergim olmadı. Ben hayvanları çok seviyorum hepsine özel bir ilgim var. Özelikle doğa da artık ağaçlardan bunları yapıyorum. Hiç bir ağaca zarar vermiyorum. Ürünleri yaparken elektrikli testere kullanıyorum. Hedefim yurt dışı pazarına açılmak”dedi.